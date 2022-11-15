Путінські укази чи рішення Орбана: чому Угорщина блокує санкції ЄС проти Росії

Угорщина постійно блокує санкції ЄС проти Росії. Навряд це є прямим вказівками Путіна, це позиція особисто Орбана, на якій насправді і тримаються його рейтинги.

Таку думку 24 каналу озвучив директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Раніше повідомлялось про те, що Угорщина відмовилась тренувати воїнів ЗСУ і фінансувати місію ЄС.

Цікаво Угорський депутат побажав Польщі мати спільний кордон з Угорщиною: Україна відреагувала

Позиція Орбана

Тужанський розповів, що свою позицію Орбан зберігає вже 12 років і блокує санкції проти Росії з 2014 року. Це не вказівки Путіна, а особисті позиції угорця. Саме вони й дають йому рейтинг.

Критикувати Брюссель, бути антибрюссельським – це частина його рейтингів. З точки зору Москви і Путіна, Орбан і Угорщина – це ідеальна європейська країна. Вона антизахідна, бувши частиною Заходу, й вона дуже проросійська,

– зазначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

Орбан мотивує Євросоюз переглянути позиції

Він продовжив, що Орбан своїми рішеннями мотивує Євросоюз переглянути свої позиції, зокрема, одностайності. Таке рішення вже лежить на столі, воно активно обговорюється. Євросоюз не повинен бути залежним від таких режимів і країн, які до того ж є дотаційними.

"Орбан блокує консолідовані рішення Євросоюзу постійно", – зауважив Тужанський.

Тужанський про те, чому Угорщина блокує санкції Євросоюзу проти Росії: дивіться відео

Орбан годує і годуватиме угорців фейками

За його словами, є питання, як Орбан "викрутиться", якщо Євросоюз припинить фінансувати Угорщину. Чи зможе він переконати угорців, що це Брюссель такий поганий, а не його рішення привели країни до такого становища. Насправді протягом тривалого часу, 12 років, Орбану вдавалось дурити свій електорат, годуючи його відвертими фейками.

Велика частина угорців, повірте, прозріла. Вони зрозуміли, що все це були фейки. Відповідь на запитання, чи "викрутиться" Орбан дасть час,

– наголосив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

Новини Угорщини: останні події