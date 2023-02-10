Чому Україні потрібні F-16: які переваги матимуть ЗСУ з цими винищувачами

Питання постачання західних літаків Україні зрушує з мертвої точки. Україна може отримати американські F-16, бо вони найкраще підходять до реалій війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, F-16 мають більшу вантажопідйомність, а отже зможуть використовувати більше ракет за один виліт.

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Більше ракет будуть вражати російські цілі

Олексій Гетьман розповів, що важливою перевагою F-16 над радянськими літаками, які використовує Україна – є відбиваюча поверхня. Російські радари можуть одразу засікати виліт радянських літаків й спрямовувати до них засоби ППО. Поверхня F-16 не дозволяє їх засікати російськими радарами, а тому росіянам це буде зробити значно важче.

Окрім цього, літак F-16 може підняти орієнтовно 4 ракети, в той час як радянські максимум 2.

"Дві ескадрильї F-16 та далекобійні ракети дадуть можливість завдавати дуже потужних ударів вглиб окупованих територій" – сказав аналітик.

Які ще переваги має F-16

За словами Олексія Гетьмана, всього у світі було випущено 4 650 літаків F-16. Це легкий бомбардувальний й найкращий літак цього класу. Понад 3 000 одиниць перебуває на озброєнні країн НАТО.

Також цей літак може використовуватись як 3 літаки, тобто він може бути і винищувачем, і бомбардувальником, і штурмовиком.

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На думку військового аналітика, додатковою перевагою F-16 є наявність ремонтних баз в країнах, які є сусідами України.

При цьому може повторитись ситуація, як з танками, коли Велика Британія надала свої танки Challenger 2, а інші країни надали Leopard. За словами Олексія Гетьмана, аналогічна ситуація може відбутись й з літаками. Велика Британія може надати ескадрилью літаків Tornado або Eurofighter, а інші передадуть F-16.

Гетьман зазначив, що на відміну від ситуації з танками Leopard, коли Німеччина довго вагалась, чи дозволяти третім країнами постачати танки в Україну, США не мають такої заборони, а отже для цього потрібне тільки політичне рішення.

Тут ситуація трохи відрізняється від ситуації з танками, бо тоді потрібно було отримувати дозвіл від тих, хто маж ліцензію, а тут дозвіл одразу є,

– зазначив аналітик.

Також Олексій Гетьман наголосив, що США виділили кошти на підготовку українських пілотів саме для F-16, а тому Україна може отримати різні літаки, але F-16 точно будуть.

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