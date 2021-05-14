Венедіктова пояснила, чому не написала у підозрі, які дані Медведчук передавав Росії про ЗСУ

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Ірина Венедіктова заявила, що не вказала у підозрі, які саме дані про Збройні сили України кум Путіна Віктор Медведчук передавав Росії, тому що це секретна інформація.

Джерело:

24 канал

Генпрокурорка зазначила, що мовиться про місце розташування підрозділу ЗСУ, його бойову готовність та особовий склад. Про це вона повідомила у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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Ця інформація була передана. Якщо ви хотіли, щоб я це написала у підозрі, тоді б мені довелося підозру засекречувати. А засекречена підозра означає закритий судовий процес,
– сказала Ірина Венедіктова.

За її словами, це б нікому не сподобалося, а правоохоронцями немає чого приховувати і вони впевнені у тому, що роблять. Саме тому зробили все для того, щоб "процес був максимально доступний" для людей.

Усім, хто є у правоохоронній системі, це має бути зрозуміло. Якщо матеріали секретні, то відразу закритий судовий процес. Мабуть, все ж треба приходити та це проговорювати. Українське суспільство хоче знати і ми готові розказувати, але все-таки у межах – державна таємниця є державною таємницею,
– підсумувала генпрокурорка.

Справа Медведчука: коротко

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