Адміністрація Байдена між двох вогнів: Клімкін пояснив, чому допомогу від США так затягують

Україна наразі перебуває в очікуванні ухвалення військової допомоги від конгресу США. Наразі його блокує республіканська партія, яка вимагає від адміністрації президента конкретного плану дій, стратегії на 2024 рік.

Чому президент не поспішає її надавати для 24 Каналу пояснив Павло Клімкін – дипломат, міністр закордонних справ України (2014 - 2019). Він також розкрив, чому зараз затримується така важлива військова допомога для України.

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Республіканці обґрунтовують свою вимогу плану бажанням виборців. Однак Клімкін зауважив, що виборці республіканців насправді переважно не є фанатами міжнародної політики і глядачами національних телеканалів, а живуть своїм буденним життям.

Але для республіканців дуже важливо сказати: "Так, Україна отримала десятки мільярдів доларів для того, щоб досягти перше, друге, третє; ці гроші будуть спрямовані саме на це, будуть під американським контролем, те, що називається словом підзвітність,

– пояснив дипломат.

Однак в України з цим наразі все нормально, натомість для американців важливо у власні руки отримати таку "зброю" – план, куди рухається Україна, що для цього потрібно і для чого.

Водночас для американської адміністрації це має і зворотній бік. Як тільки республіканці отримають подібний документ, навіть якщо він буде конфіденційним, однак в разі невідповідностей до цієї стратегії, вони обов’язково використають це проти адміністрації президента. Саме тому формулювати це адміністрація наразі не хоче, до того ж, крім подібного бумерангу від республіканців, це ще й звужує можливості для будь-яких політичних маневрів.

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