Буданов прогнозував вхід до Криму до кінця весни 2023: у ГУР пояснили, чому це не справдилося

Представник української розвідки прокоментував слова Кирила Буданова. Глава розвідки прогнозував, що "Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року".

Відповідну заяву Буданов зробив у жовтні 2022 року. Вже 8 червня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів "Українській правді", чому цього не трапилось, пише 24 Канал.

Дивіться також Це вже не приховати: як на окупованому Донбасі та в Криму все більше ненавидять Росію

Що розвідка каже про слова Буданова

Андрій Юсов відзначив, що вони говорять про сценарії. Вони можуть бути різні та зазнавати корективів. Мовляв, це ж не ставка у букмекерській конторі та не календар відривний на стіні.

Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими,

– заявив представник розвідки.

Юсов не сказав, на яку дату можна скорегувати прогноз, проте пояснив: "Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло".

Що говорив про Крим Кирило Буданов

Очільник української розвідки у жовтні 2022 року говорив, що Україна повернеться в Крим зі зброєю і досить скоро. Тобто Кирило Буданов прогнозував звільнення півострова військовим способом.

Тоді генерал-майор пояснював, що іншого варіанту не існує. Також запевняв, що війна не триватиме довго.

Вже у травні 2023 року Кирило Буданов зауважував, що він, як і кожен українець, мріє приїхати до Криму після перемоги нашої держави. Розвідник хотів саме у Севастополь, адже там пройшло його дитинство.

Коротко про інші прогнози

Деокупацію Криму до літа 2023 року прогнозував також колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес. За його словами, Збройні Сили України могли б визволити Крим до літа, якби отримали всю необхідну зброю.

Буквально 8 червня політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснював, які настрої жителів окупованого півострова. Зокрема, проукраїнські мешканці Криму розповідали, що сім'ї багатьох завезених в Крим колаборантів вже повертаються до себе "на родіну". У них панічні настрої.

Ситуацію розуміє навіть гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов, який створює власну "приватну військову компанію". Зокрема, й для того, щоб вберегтися від можливих зачисток з боку ФСБ. Адже саме так було на окупованих Луганщині та Донеччині після 2014 року.