Чому б не Трускавець, – президент Зеленський про Глобальний медичний форум 2020 року

Всесвітній форум з розвитку медичного туризму, а разом з ним і засідання генеральної асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму (Global Healthcare Travel Council) 2020 року можуть відбутися і в Трускавці. Так припустив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави перебуває 3 серпня в Трускавці на Львівщині. На нараді з питань медичного туризму президент України вислухав пропозицію президентки Асоціації медичного туризму України Віолетти Янишевської щодо проведення Global Healthcare Travel Council у 2020 році в Києві.

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І відповів під оплески присутніх: "Чому Київ, а не Трускавець?"

Янишевська ж запропонувала провести цей глобальний форум медичного туризму в 2020 році під патронатом президента України: "Немає такої успішної країни у сфері в'їзного медичного туризму, яка не отримувала б або фінансову, або іншу підтримку держави".

Однак Зеленський зазначив, що бачив статистику, яка свідчить, що з України їдуть лікуватися утричі більше людей, аніж до України. Та у будь-якому випадку президент висловив готовність допомагати "під патронатом чи без патронату".



Віолетта Янишевська, президент Глобальної ради Global Healthcare Travel Council

Під час п'ятого щорічного засідання генасамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму GHTC 23 квітня 2019 року в азербайджанській столиці Баку Віолетту Янишевську обрали президентом Глобальної ради GHTC.