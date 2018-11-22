Чому KFC відкрився саме у Будинку профспілок: пояснення експерта

Відкриття нового ресторану мережі закладів швидкого харчування KFC у Будинку профспілок у Києві, що викликало протести, було стратегічно важливим бізнес-рішенням цього бізнесу у боротьбі з головним конкурентом – американською мережею McDonald's.

Про це розповіла генеральний директор компанії "Ресторанний консалтинг" (Київ) Ольга Насонова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що ресторан McDonald's у Києві працює на вулиці Софійській біля Майдану Незалежності, що зовсім поруч із будівлею, в якій відкрився KFC.

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"Це момент стратегічний з погляду конкуренції – є конкурент у центрі Києва – McDonald's, тому вони з'являються поруч зі своїм конкурентом", – пояснила експерт.

Насонова додала, що KFC, зайшовши на ринок України у 2012 році і маючи грандіозні плани, розвивалася при цьому весь цей час досить повільно.

Причина проста – мало підходящих місць для відкриттів. McDonald's зайшов ще в 1997 році і захопив усі головні хороші локації, а KFC зайшов набагато пізніше і йому залишилися фактично залишки. Для них важливо стати у стратегічно важливих місцях, де вже є McDonald's. Біля вокзалу, у багатьох ТРЦ поруч стоять McDonald's і KFC. На Майдані Незалежності таких локацій вже немає... Будинок профспілок – це фактично єдине місце, де вони поки ще можуть відкритися,

– пояснила експерт.

При цьому вона зазначила, що рішення про дату відкриття, яка співпала з річницею Євромайдану, швидше за все, є прорахунком компанії KFC.

"Якби це було продумано спеціально, то це б розцінювалося, як чистий саботаж з боку когось із працівників компанії", – додала Насонова.

Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям у будівлі ресторану KFC: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдну загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".



Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.



Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.