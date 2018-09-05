Чому людство має забути про польоти на Марс: вагомі аргументи

Вважається, що політ на Марс буде не простим для людей. Як аргументи наводяться дорожнеча, небезпека та те, що це буде нецікаво. Однак, якщо ви все ж дотримуєтесь іншої думки, є три вагомих аргументи, які переконають вас у протилежному.

Про це пише The Guardian.

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За словами авторів матеріалу, перший аргумент – людство заразить Марс. Як приклад вони наводять нещодавній випадок, коли автомобіль марки Tesla вирушив у відкритий космос – тоді компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon Heavy SpaceX сподівалася помістити машину на орбіту Марса. Щоправда, на відміну від усіх попередніх апаратів, які було відправлено на Червону планеут, цей автомобіль з манекеном за кермом не було стерилізовано. Відтак, деякі вчені називають його "найбільшим вантажем земних бактерій, які будь-коли вирушали в космос".

Крім того, існує ризик зараження Марса, якщо одного разу люди все ж приземляться на цю планету, оскільки разом з ними висадяться трильйони земних мікробів – наразі ніхто не може точно сказати, як земні бактерії вплинуть на марсіанську екосистему.

Другий аргумент полягає в тому, що замість людей на сусідню планету краще відправити роботів. Таким чином можна мінімізувати зараження Марсу земними бактеріями, водночас у роботів є багато переваг. Зокрема, вони є дешевшими за людей, тому що їм не потрібна велика інфраструктура для життя, не потрібна вода, їжа та придатне для дихання повітря. Також вони мають "імунітет" до космічної радіації та інших загроз космічних подорожей. Ще можуть роботи проводити складну для астронавтів дослідницьку роботу, аналізувати зразки з каньйонів, у які люди не є здатними спуститися, і навіть шукати марсіанських мікробів під породами.

Щодо третього аргументу, то, як підкреслюється, краще спершу навести лад на Землі. Річ у тім, найбільш гостра проблема у дебатах навколо Марсу полягає в тому, що ті, хто мріють про новий дім для людства, ставлять його пошуки вище за ситуацію на рідній планеті. Хоча багато науковців і фахівців, до прикладу, Стівен Хокінг і Ілон Маск, наголошують, що людство потребує "запасної планети" на випадок апокаліптичної події, яка знищить Землю, проте не всі з ними погоджуються. За результатами опитування Pew Research Centre, більшість дорослих американців переконані, що пріоритетом NASA "номер один" повинно бути вирішення проблем на Землі. На колонізацію ж Марса доведеться витратити трильйони доларів, відтак краще витратити ці гроші, приміром, на відновлювані джерела енергії, щоб зупинити згубні кліматичні зміни, чи на систему захисту планети від зіткнень з астероїдами.

І, звісно ж, якщо ми не здатні знайти спосіб вирішити проблеми на Землі, переконують експерти, немає гарантій, що така ж доля не спіткає і колонію на Марсі. До того ж, якщо щось дійсно страшне станеться на нашій рідній планеті, не можна сказати напевне, чи Марс буде ефективним місцем для порятунку. Не варто забувати й те, що у Червоної планети майже немає атмосфери та втричі менша гравітація. А уразливість до космічної радіації на її поверхні є у 100 разів більшою, аніж на Землі.

Нагадаємо, раніше Техно 24 повідомляло, що відомий мільярдер та інженер Ілон Маск провів таємну зустріч з провідними планетологами Землі, під час якої обговорили плани щодо колонізації Марса. За задумом Маска, на Марсі мають створити незалежне від Землі та автономне місто-мільйонник, яке має забезпечувати себе всім необхідним.