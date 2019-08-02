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      Чому Офіс Президента хоче звільнити Кличка: пояснення експерта

      906 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / kv.oblast.online

      На Банковій вирішили поставити на посаду очільника КМДА свою людину. Зараз говорять про одного з претендентів – Олександра Ткаченка.

      Щодо претензій до Віталія Кличка, то їх може бути й дуже багато. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та блогер Сергій Іванов.

      Читайте також: Кличко звернувся до НАБУ через скандальні заяви Богдана про підкуп

      Журналіст вважає, що мають розслідувати цю справу компетентні органи щодо можливого зловживання, а також щодо горезвісного пішохідного мосту.

      Але водночас, я вважаю, неприпустимим і незаконним будь-яку спробу захопити владу в Києві в отакий спосіб, як це вже робили донецькі пасіонарії,
      – заявив Сергій Іванов.

      Іванов розповів, що в оточенні Президента Володимира Зеленського є дуже різні люди, групи та клани. Один з кланів хоче забрати під себе Київ, який є одночасно і статусною річчю. Адже, якщо контролюєш столицю, то, як правило, контролюєш всю країну.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський 

      "А з іншого боку Київ це "велика годівниця". і звичайно, що дуже багато людей, які зокрема дотичні до будівництва або просто мають якісь нереалізовані амбіції у сфері державного управління, зараз хочуть отримати цю владу. Тобто Київ – це шалені ресурси та корупція. На жаль, зараз ніхто немає жодної концепції розвитку Києва, але майже всі клани та групи хочуть очолити київську корупцію", – додав Сергій Іванов.

      Дивіться відео з Сергієм Івановим на 24 каналі:

       

      blog_ava
      Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела
      1 серпня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Віталій Кличко Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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