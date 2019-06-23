Чому Рада не голосує за подання Зеленського: Кравчук зробив припущення

Народні депутати роблять все наперекір шостому українському президенту Володимиру Зеленському. Все тому, що він оголосив про розпуск парламенту під час своєї інавгураційної промови.

А так не слід було робити, вважає перший український президент Леонід Кравчук. Таку думку він висловив в інтерв’ю Ad Astra.

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Заяву про розпуск Верховної Ради треба було робити не під час інавгураційної промови. Краще це було б зробити вже потім із кабінету президента, бо тепер депутати роблять усе наперекір Зеленському,

– сказав Кравчук.

На думку першого президента, Верховна Рада зараз "не служить як треба українському народу, депутати налаштовані лише на те, щоб залишитись при владі".

"Я дивився інавгурацію і аналізував мову, поведінку і постать Зеленського як президента. Вона вирізняється з-поміж попередніх, є сучаснішою. Він – інша людина, іншої філософії, іншого бачення життя. Якщо Зеленський оточить себе професійними людьми і буде слухати їх і народ, то щось у нього вийде", – додав Леонід Кравчук.

Що відомо про розпуск Ради і конституційність цього рішення?

Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

Проте законність такого рішення президента мав розглянути Конституційний суд. Судді провели закрите засідання 20 червня, на якому прийняли рішення дозволити розпустити Верховну Раду восьмого скликання.