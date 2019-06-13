Чому Трамп зустрінеться з Зеленським після парламентських виборів: думка експерта

У Вашингтоні свідомо вирішили провести зустріч Трампа і Зеленського після парламентської кампанії, щоб перемовини не розтлумачили, як втручання у виборчий процес.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Василь Мокан.

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США – найбільш потужний західний партнер України. Одне з питань, яке може скоро постати на порядку денному, – у Вашингтоні всерйоз розглядають перспективу надання Україні статусу офіційного союзника США поза НАТО. Це важливий політичний і геополітичний крок, про який Трамп і Зеленський можуть говорити,

– зазначає Василь Мокан.

Тому, за його словами, в України зараз завдання – максимально сконцентрувати навколо себе підтримку західного світу і не втратити попередні напрацювання. Зокрема в двосторонніх відносинах з МВФ, переговорах по енергетичному сектору в зв’язку із закінченням газового контракту з Росією, будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит? Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО. Головною метою візиту було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

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Головне, зауважує Мокан – Зеленський повинен вийти на зустріч із Трампом з готовим компромісним всередині держави пакетом пропозицій, як ми рухаємося далі в рамках Мінська і "нормандського формату". Зараз до кінця не зрозуміла політика нової адміністрації Зеленського щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі.

Захід чекає від України бачення вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Якщо такий пакет пропозицій буде представлений Зеленським на зустрічі з Трампом, то в процесі його обговорення можуть виникнути різні варіанти подальших кроків: підготовки до місцевих виборів в ОРДЛО, введення місії ООН, міжнародної адміністрації,

– зазначає Мокан.

Політолог наголошує: Україна залишається на позиції, що будь-які кроки по реалізації мінських угод можливі у випадку сталого припинення вогню і відведення важкого озброєння. Без цього говорити про подальші дії немає сенсу. Якщо до моменту зустрічі Трампа і Зеленського з боку РФ буде готовність до таких кроків, то постане питання про взаємні компроміси. Але не поступки з боку України.

Що відомо про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського? Президент США Дональд Трамп запросив українського лідера Володимира Зеленського відвідати Білий дім. Найімовірніше, перша зустріч президентів може пройти після позачергових парламентських виборів в Україні, які відбудуться 21 липня. Про це повідомив посол України в Вашингтоні Валерій Чалий в кулуарах "Українських днів" у Конгресі США. За його словами, запрошення Трампа Зеленському містить чіткі сигнали для України. Чалий відзначив, що прихід Зеленського до влади дає оптимістичні очікування на швидке просування всіх рішень, які будувались дуже довго в стратегічному партнерстві України і США.