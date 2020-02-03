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      Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії

       
      Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії

      Сучасна гостинна Грузія поєднує в собі унікальний клімат, море і гори. Це країна самобутніх традицій, історії і багатої культурної спадщини. А про різноманітність грузинської кухні і вино знають по всьому світу!

      Сьогодні країна переживає справжній туристичний бум і є одним з найпопулярніших напрямків інвестицій серед іноземців – інвестицій в нерухомість.

      Які переваги інвестицій в нерухомість Грузії у порівнянні з іншими країнами?

      – тільки в Грузії можна придбати апартаменти у власність з правом реєстрації в п'ятизірковому готелі – це право передбачено законодавством країни і аналогів йому в інших країнах світу поки не існує;

      – нижчі, в порівнянні з середньоєвропейськими, ціни на життя, відпочинок і розваги;

      – географічна і ментальна близькість: з Києва в Батумі можна добратися літаком за 2,5 години і немає мовного бар'єру – більшість грузинів прекрасно володіють російською;

      – немає податку на нерухомість, а при покупці можна отримати посвідку на проживання (ВНЖ);

      – спрощена процедура оформлення купівлі нерухомості, реєстрація власності відбувається за 1 день, а для оформлення знадобиться тільки закордонний паспорт.

      Чимало туристів після подорожі до Грузії закохуються в цю колоритну країну, і вирішують придбати власні апартаменти на березі Чорного моря.

      Все частіше інвестори, які замислюються над покупкою закордонної нерухомості, зупиняють свій вибір на Батумі.

      У чому феномен стрімкого розвитку Батумі?

      * Це місто хмарочосів часто називають "другим Дубаєм", Батумі підтверджує цей статус.

      * У червні 2019 року Батумі отримав престижну міжнародну премію World Travel Awords як найперспективніший напрямок Європи для літнього відпочинку.

      * Це єдине місто у світі з населенням менше 200 000 жителів, де зосереджена найбільша кількість міжнародних готельних брендів, які детально вивчили ринок і бачать в ньому величезні перспективи для розвитку.

      * Зараз місто переживає справжній бум – щорічний приріст туристів становить + 20% і за прогнозами експертів цей показник буде тільки рости.

      Чому Ви захочете стати власником нерухомості в Батумі?

      Приймаючи рішення про покупку нерухомості, інвестори в першу чергу звертають увагу на 2 головні чинники: ціна і прибутковість. Міжнародні експерти констатують, що на сьогодні Батумі входить в топ-3 міст світу з найкращим співвідношенням цих умов для придбання дохідної нерухомості.

      Згідно з рейтингом Світового банку DOING BUSINESS, Грузія займає 4-е місце в світі і 2-е місце в Європі за простотою оформлення нерухомості у власність.

      У міжнародному рейтингу World Justice Project Грузія зайняла 1-е місце в індексі верховенства закону серед країн Східної Європи і Центральної Азії – відсутність корупції і сучасна податкова система залучають інвесторів.

      Порівнюючи ціни в Грузії і популярних європейських країнах, вартість оренди готельних апартаментів приблизно однакова. Однак вартість покупки таких апартаментів в Грузії в 2-3 рази нижче, ніж, наприклад, в Іспанії, Греції, Туреччини або Чорногорії. Таким чином вартість окупності нерухомості в Грузії вище.

      На прибутковість впливає також відсутність податку на оформлення нерухомості – в Грузії такий податок відсутній.

      Крім цього, тільки в Грузії можна придбати апартаменти у власність з правом реєстрації в 5-зірковому готелі – це право передбачено законодавством країни і аналогів йому в інших країнах світу поки немає.

      Завдяки цим перевагам Грузія стала однією з найпопулярніших країн світу в сфері закордонної нерухомості.

      За рейтингом авторитетного дослідницького сервісу Numbeo, Грузія очолює список найбільш безпечних країн Європи і входить в топ-6 найбезпечніших країн світу. Середні ціни на життя і розваги в Грузії в 3-4 рази нижче, ніж в інших, популярних серед туристів, європейських країнах.

      Як вибрати надійного забудовника?

      Краще про компанію каже її репутація. Один з найбільших забудовників Європи – міжнародний будівельний холдинг ORBI GROUP представлений в Батумі декількома масштабними проєктами.

      • Портфель нерухомості ORBI GROUP – понад 3 мільйони квадратних метрів.
      • Більше 6000 фахівців.
      • 20 років надійності і успішної роботи на ринку нерухомості.
      • Клієнти з більш ніж 72 країн світу.

      На сьогодні ORBI GROUP реалізує амбіційний проєкт в самому центрі туристичного Батумі – ORBI CITY стане найбільшим готельним комплексом у світі. Три 55-поверхових вежі розташовані на першій лінії і вміщають в себе 9 000 апартаментів. Сучасний готельний комплекс побудований з інфраструктурою "місто в місті" з величезним торговим центром з відомими брендами, ресторанами, басейнами, SPA-центрами, дитячими зонами розваг, кінотеатрами і терасами, звідки відкривається казковий вид на море, гори і місто.

      Апартаменти преміум-класу "під ключ" з ремонтом, меблями, технікою можна придбати в повну власність. У будь-який час року ви зможете із задоволенням відпочивати у власних апартаментах, а решту часу здавати в оренду як самостійно, так і через керуючу компанію і отримувати пасивний дохід.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Новини Грузії
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