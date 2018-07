Чому ЄС штрафує Google та інші корпорації США: експерт назвав 5 причин

З червня минулого року Європейський союз оштрафував компанію Alphabet Inc. (материнську компанію Google Inc.) на 7,7 мільярда доларів. Минулого тижня ЄС оштрафував Google на рекордні 5 мільярдів доларів, і цей штраф побив рекорд червня 2017 року, коли холдинг Alphabet Inc. був оштрафований на 2,7 млрд дол.

Штраф у розмірі 5 мільярдів доларів був виставлений компанії за створення операційної системи Android, яку компанія безкоштовно надає виробникам мобільних пристроїв в обмін на попередню установку додатків і сервісів Google на їх пристрої. Штраф у розмірі 2,7 млрд доларів став покаранням за розробку популярної пошукової системи і, знову ж таки, безкоштовне надання її всім користувачам в обмін на те, що вони погодяться з пріоритетним і вигідним розташуванням деяких сервісів компанії, пише у статті для AEIdeas учений з Американського інституту підприємництва Марк Джеймісон. Експерт вказує на 5 причин, чому ЄС штрафує американські технологічні компанії. По-перше, на думку дослідника, це пов'язано з геополітикою. Так, Євросоюз пішов проти корпорацій США, тому що в перспективі вони могли випередити європейські компанії, завоювавши велику частку ринку. Але навіть якщо план ЄС націлений на те, щоб допомогти європейським технологічним компаніям, то, на жаль, він не працює, адже серед 20 світових лідерів в області технологій немає жодної компанії з Європи, зауважує Джеймісон. Друга причина полягає в тому, що антимонопольна політика ЄС атакує всі бізнес-моделі, які роблять американські компанії успішними, продовжує автор публікації. Як третю причину експерт вказує те, що ​​ЄС не любить "мережеві" ефекти. Пошукова система Google – це двосторонній ринок, на якому користувачі системи (одна сторона ринку) залучають рекламодавців (друга сторона ринку). Google забезпечує роботу пошукової системи завдяки грошам, які він отримує від продажу реклами або власних послуг, знайдених користувачами в пошуковій системі. Чим більше грошей заробляє Google на рекламі і послугах, тим більше компанія готова витратити на те, щоб зробити свою пошукову систему ще ефективнішою та привабливішою для користувачів. Це корисно для споживачів, але викликає невдоволення в ЄС,

– пояснює Джеймісон. Четверта причина прихована у ставленні ЄС до об'єднаних сервісів. Вони можуть бути дуже корисними і для користувачів, і для компаній. Іноді пакет сервісів є доступнішим для клієнтів. Такі пакети можуть збільшувати продажі компанії завдяки тому, що дозволяють фіксувати витрати на сервіси. Або ж такі пакети дозволяють клієнтам використовувати вподобані сервіси, які вони б не купили, якби за кожен з них довелося платити окремо. ЄС розглядає це як проблему, якщо компанія домоглася успіху та її сервіс є частиною будь-якого пакета. Це, мабуть, одна з причин, через яку Google оштрафували у липні. Інтернет-гігант надав багатьом компаніям операційну систему Android, але в комплекті пропонувалися й інші додатки та послуги, доходи від яких покривали витрати на операційну систему, зауважує фахівець. І остання причина, на яку вказує Джеймісон – це те, що ЄС не любить безлад, що супроводжує технічні інновації. "Успіх у створенні нових технологій завжди вимагає готовності знищити старі речі, оголосити їх застарілими. Згідно з дослідженнями, проведеними в ЄС, більшості європейців дуже не подобається ця ідея і вони часто вважають за краще працювати в перевірених часом. Тому не дивно, що європейська влада заперечує проти того, щоб американські підприємці приносили нові технології в Європу, порушуючи встановлений порядок", – робить висновок автор статті.