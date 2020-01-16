Чому затримують соціальні виплати на дітей у січні 2020: пояснення

Не всі українці отримали соціальну допомогу на дітей. Причиною називають затримку коштів з державного бюджету.

Соціальну допомогу виплачують зазвичай в першій половині місяця, близько 10-13 числа. Проте деякі батьки поскаржилися, що ще не отримували допомоги на дітей у січні цього року. Те ж саме із житловими субсидіями та пільгами.

До теми: Соцвиплати на дітей в 2020: від декретних до допомоги одиноким матерям

Коли будуть гроші?

У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що на початку нового бюджетного року можуть затримувати виплати.

Затримка зараз у державному бюджеті. Як тільки Міністерство отримає кошти з бюджету, соціальну допомогу відразу розподіляють серед населення та надішлють.

Додають, що затримують також виплати житлових субсидій та пільг в готівковій формі. Мінсоцполітики протягом першого тижня січня спрямувало 4,1 мільярди гривень на виплату соціальних допомог. Проте цієї суми ще недостатньо, щоб покрити всі потреби. Субсидії та пільги за грудень виплатять наприкінці січня. Дату виплати соцдопомоги на дітей за січень поки не назвали.

Як змінився розмір допомоги на дітей?

З січня цього року змінюється розмір допомоги при народженні дитини:

Перша дитина — 100 000 гривень (відразу 25 000 грн., та 2083 грн. щомісяця протягом трьох років)

гривень (відразу 25 000 грн., та 2083 грн. щомісяця протягом трьох років) Друга дитина — 200 000 гривень (відразу 50 000 грн., та 4166 грн. щомісяця протягом трьох років)

гривень (відразу 50 000 грн., та 4166 грн. щомісяця протягом трьох років) Третя дитина — 400 000 гривень (відразу 100 000 грн., та 8333 грн. щомісяця протягом трьох років)

Напередодні в уряді хотіли обмежити виплату цієї допомоги і виплачувати лише родинам, чий дохід не перевищує 6 тисяч гривень на місяць. Проте, поки від цієї ініціативи відмовилися і продовжують виплачувати допомогу всім батькам дітей до трьох років.

Важливо, що соціальна допомога прив'язана до прожиткового мінімуму. Тому із його збільшенням 1 липня та 1 грудня, соціальна допомога має знову зрости.



Що закладено в бюджеті 2020 року / Інфографіка 24 каналу

У січні також змінився "пакунок малюка". Ця одноразова допомога тепер складатиме 5 тисяч гривень.

Також продовжує діяти послуга муніципальна няня. Держава відшкодовуватиме витрати з догляду за дитиною до 3 років у розмірі 1 779 гривень.

Хто така муніципальна няня?Це компенсація за витрати батьків на няню для малолітніх дітей, якщо обоє батьків змушені вийти на роботу.

У січні також зросла допомога одиноким матерям:

для дітей віком до 6 років – 1 921 гривень;

для дітей віком від 6 років до 18 років – 2 395 гривень.

Раніше у Міністерстві політики заявили, що тепер вони отримали контроль над частиною виплат населення, зокрема тих, які зараз затримують. Віталій Музиченко, заступник Міністра соцполітики стверджував, що це нововведення навпаки прискорить процес виплати. Передбачали, що Мінсоцполітики передаватиме кошти з бюджету протягом 1-3 днів.