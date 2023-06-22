Далі буде, – у ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту

Російські пропагандисти 22 червня заявили, що Чонгарський міст, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму, втомився. Та аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій.

Про це 24 Каналу заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що це обов'язково станеться. Зазначимо, що місцеві оприлюднили в мережі перші кадри після прильоту.

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Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде,

– наголосив представник ГУР Міноборони.

Раніше міністр оборони країни-агресорки заявляв, що, мовляв, подібні події можуть бути в районі півострова й натякав на "відповідь". Та після повномасштабного вторгнення росіяни вже озвучили всі свої "відповіді" ще того, як українці встигли щось сказати.

"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – сказав Юсов.

Чонгарський міст важливий для росіян. Усе через те, що через нього окупанти перекидають техніку та особовий склад на Південь України. Там нині ЗСУ проводять наступальні операції.

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