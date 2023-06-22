Далі буде, – у ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту
Російські пропагандисти 22 червня заявили, що Чонгарський міст, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму, втомився. Та аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій.
Про це 24 Каналу заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що це обов'язково станеться. Зазначимо, що місцеві оприлюднили в мережі перші кадри після прильоту.
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Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде,
– наголосив представник ГУР Міноборони.
Раніше міністр оборони країни-агресорки заявляв, що, мовляв, подібні події можуть бути в районі півострова й натякав на "відповідь". Та після повномасштабного вторгнення росіяни вже озвучили всі свої "відповіді" ще того, як українці встигли щось сказати.
"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – сказав Юсов.
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Що сталося з Чонгарським мостом
- Зранку 22 червня стало відомо про влучання по кількох мостах між Херсонщиною та тимчасово окупованим півостровом. Втомився і Чонгарський міст. Сталося це близько п'ятої ранку.
- Як повідомляють російські телеграм-канали, українська армія нібито атакувала переправу далекобійними ракетами Storm Shadow.
- Міст пробитий у двох місцях. Пошкоджено також і дорожнє покриття дублюючого мосту.
- Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук переконаний, що є кілька версій щодо подій на Чонгарському мосту. Серед причин, зокрема, міг бути землетрус в тимчасово окупованому Криму. Поштовхи відчули неподалік Севастополя. Інша версія – міст через Чонгар нарешті почав розміновуватися.