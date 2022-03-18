У Чорнобаївці ліквідували командувача 8-ї армії Росії Мордвичева

У Чорнобаївці вбили командуючого 8-ї армії південного військового округу Росії генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, посилаючися на інформацію видання The Insider.

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Повідомляється, що ворожий воєначальник загинув внаслідок удару української армії по аеродрому в Чорнобаївці, де був розташований командний пункт росіян та авіатехніка.

Ще один VIP 200 в окупантів,

– прокоментував ліквідацію Цаплієнко.

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Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Збройним Силам України вдалося знищити передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Це саме той напрямок, який відповідав за постачання збройних сил так званих квазіреспублік на Донбасі.

Раніше стало відомо, що українці ліквідували на Харківщині командира 3-ї мотострілецької дивізії Ігоря Ніколаєва.

Крім того, Збройним Силам вдалося усунути командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева.

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