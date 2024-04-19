Чорне море небезпечне: чому Росія вирішила вивести свої кораблі

Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту та підводних човнів з Севастополя до Новоросійська. Однак Чорне море небезпечне для окупантів у будь-якій локації.

Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що українські морські дрони – це вердикт для російського флоту.

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Вердикт для Чорноморського флоту

Олександр Коваленко зазначив, що хоч росіяни перемістили кораблі у Новоросійськ, але щоб здійснювати пуски "Калібрів", ворогу потрібно виходити у відкрите море. У такий спосіб флот загарбників стає легкою здобиччю для українських морських дронів.

Нещодавно була презентована чергова еволюція наших дронів, бойова частина яких складає майже тонну. Це вердикт для російського військового корабля типу не тільки корвет, навіть фрегат. Це серйозна проблема, великі ушкодження, які може отримати цей корабель. Його навіть не відбуксують до ремонтної бази. Тому Чорне море небезпечне для них,

– сказав він.

На думку військового оглядача, росіяни не робитимуть спроб заховатися у порту тимчасово окупованої Абхазії. Навіть у Каспійському морі не факт, що окупанти зможуть вийти на той показник завдання ударів "Калібрами" по території України, ніж це було, наприклад, станом на 2022 або на початку 2023 року.

"Насамперед це збільшення відстані. Тобто ми будемо заздалегідь знати, коли відправляються ці ракети у бік України. До цього будуть готові наші системи ППО. Це не буде та ситуація, коли вони могли підвести свій підводний човен майже до узбережжя Одеської області, нашої економічної зони та завдати удару по Одесі чи одному з населених пунктів, коли були лічені секунди, щоб відреагувати на цю загрозу", – пояснив Коваленко.

Україна і раніше мала засоби, щоб завдавати ударів під Новоросійськом у російський флот. Головне, щоб були найбільш сприятливі умови для таких атак. Не щодня, але поступово російських військових кораблів і не тільки стає все менше. Навіть Новоросійськ не врятує Чорноморський флот загарбників.

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