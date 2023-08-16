Усі країни лякаються, – Подоляк сказав, на чому зараз спекулює Росія

Росія продовжує спекулювати на Чорноморському флоті та лякати ним інші країни. Інші держави бояться, але не Україна, яка впевнено веде боротьбу за контроль над акваторією Чорного моря.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що важлива складова війни – контроль над акваторією Чорного моря. Важливо знищити міф Росії про "непереможний флот", якого потрібно боятися.

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Знищити міф про флот Росії

Михайло Подоляк підкреслив, що Україна веде боротьбу за контроль над акваторією Чорного моря, це вкрай важливо. Дуже важливо знищити міф про непереможність флоту Росії. Однак не дуже зрозуміло, скільки ще міфів про країну-агресорку потрібно знищити, щоб світ позбувся рефлексії на слово "Росія".

Росія на цьому активно спекулює досі, незалежно від того, що втрачає, перебуваючи в акваторії Чорного моря, але продовжують спекулювати на Чорноморському флоті і лякати країни. Усі країни продовжують лякатись, їм подобається, коли їх принижує якась нікчемна країна. Усі, крім України,

– наголосив він.

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