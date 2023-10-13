Чорноморський флот зменшує кількість своїх кораблів, – Ступак про успішну роботу ЗСУ
ЗСУ успішно проводять операції зі знищення Чорноморського флоту Росії. Ворожий флот не може збільшити кількість кораблів. Зараз з 80 одиниць у строю залишилося орієнтовно 50 суден.
Зараз кораблі Чорноморського флоту Росії поступово пошкоджуються, знищуються. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
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Знищення ворожого флоту
Зранку 11 жовтня вибухнув патрульний корабель "Павло Державін". Вранці 13 жовтня біля тимчасово окупованого Севастополя знову пролунав вибух. З'явилась інформація, що могли пошкодити судно "Буян-М".
Іван Ступак припустив, що це була операція СБУ з використанням надводних або, можливо, підводних безпілотників, якими пошкоджується Чорноморський флот Росії.
Поступово Чорноморський флот зменшує кількість своїх кораблів. На момент вторгнення росіяни затягнули туди декілька великих десантних кораблів з Балтійського флоту. Потім було закрито прохід через Босфор і Дарданелли. Чорноморський флот не може збільшити кількість кораблів,
– зазначив він.
Чорноморський флот Росії: останні новини
- Приблизно о 10 годині ранку 11 жовтня жителі Севастополя повідомили, що чули вибух. Російські телеграм-канали писали, що корабель "Павел Державін" міг підірватись на міні. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував цю інформацію. За його попередніми даними, корабель і справді підірвався на міні.
- Зранку 13 жовтня біля Севастополя знову пролунав потужний вибух. Спочатку була інформація, що пошкодили носія крилатих ракет "Калібр" "Буян-М". Однак згодом повідомили, що, ймовірно, причини та наслідки вибуху були зовсім інші. Окремі телеграм-канали писали, що пошкоджень зазнало патрульне судно "Василь Биков". Однак на фото місцевих каналів воно ніби ціле.
- Джерела 24 Каналу в СБУ підтверджують, що атака на ракетоносій "Буян" 13 жовтня та підрив "Державіна" 11 жовтня – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей наразі не розповідають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.