Полювання за носіями, – Світан сказав, як повністю убезпечитися від російських "Калібрів"
Російські окупанти можуть вивести свої кораблі та підводні човни з Севастопольської бухти у Новоросійськ. Однак з цієї бази вони все одно зможуть запускати ракети "Калібр"
Щоб убезпечити Україну від російських "Калібрів", потрібно затопити весь Чорноморський флот. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Потрібно затопити Чорноморський флот Росії
Роман Світан зазначив, що росіяни можуть запускати "Калібри" з будь-якої точки Чорного моря, адже ці ракети мають дальність понад 2 тисячі кілометри. Щоб повністю убезпечити Україну від "Калібрів", потрібно затопити весь Чорноморський флот.
Ще залишилось кілька підводних човнів. Там "Калібрів" по 4 ракети у кожному підводному човні. Також 2 десятки кораблів, які можуть нести "Калібри". Коли ми їх затопимо, скільки б "Калібрів" не було, вони вже їх принаймні з акваторії Чорного моря не зможуть пустити. Полювання за носіями "Калібрів" – це також одне з першочергових завдань,
– наголосив він.
На думку військового експерта, за допомогою правильного та грамотного підходу українських спецслужб для виконання завдань можна буде затопити або вивести з ладу Чорноморський флот навіть у бухті у Новоросійську.
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