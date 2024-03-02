ЗСУ добряче залякали ворога: Гуменюк сказала, як Росія використовує Чорноморський флот

Ураження кораблів Чорноморського флоту сильно вплинуло на росіян та їхні можливості у морі. Власне, зараз кораблі російського флоту перебувають у пунктах базування.

Окупанти все чекають сприятливих умов, аби використовувати свої кораблі. Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що Україна робить усе, щоб цього не сталося.

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Не виводять в море навіть ракетоносії

Чорноморський флот Росії дуже постраждав від дій українських військових та спецслужб. Тож зараз росіяни намагаються набагато менше його використовувати заради власної безпеки.

Його трохи інакше використовують, власне, фактично майже не використовують. Понад 10 діб ми бачимо сталу картину в театрі морських дій на Чорноморському просторі. Ворог забезпечує оборону свого пункту базування і не виводить ракетоносії,

– зауважила Наталя Гуменюк.

Росіяни стежать за надводною обстановкою в Азовському морі, яке, станом на зараз, вважають для себе майже що внутрішнім. Крім того, 2 – 3 одиницями забезпечують оборону Новоросійська.

"Фактично, все, що вони зараз там роблять – це дислокуються, тобто перебувають в пунктах базування, очікуючи сприятливіших умов. А ми працюємо над тим, щоб таких умов не було", – наголосила Гуменюк.

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