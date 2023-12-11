Постійно очікують на небезпеку, – Гуменюк сказала, в якому стані Чорноморський флот

Українські військові регулярно підбивають та знищують російські кораблі у Чорному морі. Це змушує окупантів вдаватися до певних змін.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що Чорноморський флот не почуває себе вільно біля тимчасово окупованого Криму. Основна причина – регулярні удари з боку українських військових.

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Як наголосила Гуменюк, зараз кораблі Чорноморського флоту затиснуті в певних локаціях. Вони серйозно залежать від логістики та інфраструктури в Криму, але тепер змушені її змінювати. Там намагаються орієнтуватися на Новоросійськ.

Зараз окупанти змушені переоблаштовувати своє базування та логістику. Тепер, очевидно, їм потрібно перетягувати сили та перепрофільовуватися на Новоросійськ. Вони намагаються це робити,

– зазначила Гуменюк.

Українські військові неодноразово влучали у ворожі судна в Чорному морі. Попри це, корабельне угруповання окупантів там досі залишається великим

Це – тривалий та складний процес. Окупанти ще й здійснюють його за складних погодних умов. Також у них явно є пересторога через можливі удари від українських військових.

Це триває за складних погодних умов та за складних умов військового морально-психологічного тиску. Я б так сказала. Бо вони усвідомлюють та постійно очікують на небезпеку, не розуміючи з якого напрямку вона буде та яких масштабів вона буде,

– наголосила Гуменюк.

Чорноморський флот сьогодні: коротко