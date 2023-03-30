Удар по бункері Путіна реальний: як ще Захід може відповісти на "ядерку" Росії

Рішення президента Росії Владіміра Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі спричинить серйозну реакцію країн НАТО. Відповідь Заходу може завдати непоправної шкоди війську окупантів.

Про це на стрімі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, лідери країн Заходу не побояться відповісти військовим ударом.

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Удар буде превентивним

Він зазначив, що країни НАТО можуть зіграти на випередження: одним ударом знищити місце можливого майбутнього складування ядерної зброї на території Білорусі, таким чином вивести з ладу командні пункти, що контролюють запуск ядерних ракет.

"Не виключаю, що Захід завдасть удару по бункеру разом з його мешканцем (Владіміром Путіним – 24 Канал). Країни НАТО робили неодноразові попередження, що станеться у випадку застосування Росією ядерної зброї: ліквідація всього Чорноморського флоту або знищення російського угрупування військ в Україні. І все це зроблять з допомогою конвенційної зброї. Ніхто не збирається занурювати світ у ядерну зиму", – розповів Яковенко.

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Журналіст додав, що у випадку реальної загрози, ніхто з лідерів Заходу не буде зволікати з рішенням. Удар можуть завдати превентивно, що до того, як Росія справді перемістить ядерну зброю в Білорусь.

Розвідка НАТО вже неодноразово доводила, що знає про всі кроки Путіна ще на стадії його перших думок про це,

– наголосив російський опозиціонер.

Зброю в Білорусь можуть навіть не доставити

Яковенко також прокоментував припущення про те, що російська ядерна зброя вже перебуває в Білорусі, а російський диктатор лише зараз про це публічно заявив. На його думку, це дуже малоймовірно, адже переміщення навіть малих тактичних зарядів добре контролюється військовою розвідкою західних держав. Він вважає, що Путін взагалі не наважиться на цей крок.

"Військова розвідка країн НАТО є дуже серйозною. Вона б точно дізналась про це раніше. Якби це було правдою, то це був би великий скандал, який ніхто не став би приховувати", – додав він.

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