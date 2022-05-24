Чотири літери можуть допомогти Україні, – Кулеба назвав зброю, яка потрібна найбільше

Україна зараз найбільше потребує реактивні системи залпового вогню MLRS. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, саме ця зброя може допомогти українській армії.

Він опублікував пост у соцмережі, в якому пояснив, що зараз Україні може допомогти саме таке озброєння – американська реактивна система залпового вогню MLRS.

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За його словами, ця зброя може допомогти Україні:

відбити наступ росіян на Донбасі

зірвати плани Росії щодо анексії Херсону,

припинити катування, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини росіянами на окупованих територіях,

розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі.

Зеленський закликав партнерів надати Україні системи MLRS

За словами президента, завдяки цій зброї Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію. Глава держави додав, що у деяких країнах ці системи MLRS лише стоять. Однак для України це – питання виживання.

Він звернувся до країн, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що наша держава наступатиме на Росію. Зеленський нагадав, що війна сьогодні триває на українській території. “Донбас не перестав бути частиною України після того, як російські окупанти почали видавати там російські паспорти”, – наголосив президент.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна потребує MLRS – американських реактивних систем залпового вогню на гусеничній базі "Бредлі". І втрата часу обходиться надто дорого.

Це реактивна система залпового вогню – універсальні пускові установки американської армії. Вони можуть вести вогонь некерованими снарядами на відстань до 45 кілометрів, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 кілометрів та балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 кілометрів.

До слова, після зустрічі "Рамштайн-2" 20 країн оголосили про нові пакети допомоги безпеки Україні, включно з критично необхідним озброєнням. Зокрема, Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили нові постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. А Данія надасть протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них.

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