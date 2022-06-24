Чотири місяці тому для України все змінилося, – Зеленський про війну
Джерело:Володимир Зеленський
Українське суспільство вже 4 місяці протистоїть повномасштабній російські агресії, яка розпочалася 24 лютого. Українці продовжують боротися за свою свободу і землю.
Ми стали країною в берцях, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що чотири місяці тому для України все змінилося. За його словами, для українців змінився уклад, але не світогляд.
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Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета,
– написав Зеленський у соціальних мережах.
Глава держави наголосив, що українці борються за свою свободу і свою землю. "Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", – додав президент.
Основні події війни України з Росією
- Попри скептицизм деяких західних лідерів Україна продовжує стояти у війні з Росією. Наприкінці березня – на початку квітня Збройним Силам України вдалося деокупувати Північ нашої країни. ЗСУ вбили ворога з Київщини, Сумщини та Чернігівщини.
- Після того, як росіяни покинули Київську область, стало відомо про звірства військ агресора над мирними людьми. Тільки на Київщині жертвами окупантів стало понад 1200 людей.
- На жаль, ворогу вдалося частково окупувати території Запоріжжя і Херсонщини, однак там ЗСУ проводять контрнаступ. Українські військові змогли звільнити майже всю Харківщину, де ворог всіма силами намагається стримати наших воїнів.
- Також Росії вдалося тимчасово окупувати Маріуполь, оскільки у середині квітня захисникам міста був відданий наказ припинити оборону та зберегти життя. Російські військові у більшості не могли зламати опір українських бійців на "Азовсталі".
- Україна контролює близько 45% Донецької області. Натомість Росія змогла окупувати 95% Луганщини, де українські воїни все ще стримують переважаючі сили ворога.
- Історична подія сталася 24 червня, коли Україна отримала статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Європейську перспективу України підтримали 27 членів ЄС.
- Щодо втрат у війні, то в Офісі Президента повідомили, що в боях за Україну загинуло близько 10 тисячі військових. З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 2600 крилатих ракет.
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