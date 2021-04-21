Росія шантажує держави, що приєднуються до Кримської платформи, – Чубаров

Президент Росії Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі. Зокрема абсолютно негативно у Кремлі сприйняли ставлення до цього майданчика президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Є припущення, що під час недавньої розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

До речі Ердоган закликатиме іноземних лідерів приєднуватися до Кримської платформи

Ультиматуми від Росії

Росія, за словами Чубарова, прямо говорить, що вступ в Кримську платформу є проявом ворожості. Відтак, вона шантажує своїх партнерів, з якими пов'язана економічними зв'язками.

Російська дипломатія з усіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму,

– повідомив Чубаров.

Чубаров також підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського в Туреччину, а також результатами зустрічі.

. Володимир Зеленський 9 квітня провів зустріч з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність допомагати Україні в питанні Донбасу та позитивно оцінив створення Кримської платформи.

На його думку, нещодавнє рішення Росії про обмеження польотів до Туреччини пов'язано з цим. "У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати...", – повідомив глава Меджлісу.