Найболючіші для Кремля: у ГУР визначили список російських об'єктів, які підлягають знищенню

У ГУР заявили, що мають список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню. Над ним методично працюють.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.

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У ГУР визначили список російських об'єктів, які підлягають знищенню

Скібіцький зазначив, що ГУР методично працює та визначає найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої Росії.

Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об'єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, усі вони пронумеровані та визначені за ієрархією. Їхнє значення також визначене.

"І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", – пояснив Скібіцький.

Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що можливе вбивство кремлівського диктатора Владіміра Путіна – це непросте завдання . Адже тут необхідно продумувати наперед усі деталі та кроки.

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