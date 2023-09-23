Вирішили ще до візиту Зеленського, – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS
Джерело:Financial Times
Після багатьох місяців роздумів США, ймовірно, все ж наважилися передати Україні далекобійні ракети ATACMS. ЗМІ повідомляють, що рішення прийняли ще до візиту Зеленського, однак вирішили не оголошувати це публічно.
Сам Джо Байдена пообіцяв Володимиру Зеленському незабаром передати невелику кількість ракет. Ймовірно, США надішлють зброю з касетною боєголовкою.
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ATACMS кошмаритимуть окупантів
Сполучена Штати довгий час зволікали з передачею Україні далекобійних ракет ATACMS. Причиною частково були побоювання ескалації, а частково Пентагон хвилювався, що у нього не вистачить зброї для власних майбутніх потреб.
Однак все ж Джо Байден пообіцяв передати українській армії невелику кількість ракет ATACMS. Вони не ввійшли до нового пакету допомоги від США, однак Байден дав зрозуміти, що ракети будуть. Додатково вони будуть модифіковані касетною боєголовкою. Таке рішення допомогло зняти деякі побоювання чиновників – постачання не вичерпає запаси ракет з унітарними боєголовками.
ЗМІ з посиланням на джерела переконують, що рішення про передачу прийняли ще до візиту президента України до США. Адміністрація Байдена вирішила не оголошувати про це публічно – нібито щоб не спонукати росіян перемістити свої лінії постачання далі від фронту.
Важливо, що ATACMS мають дальність польоту у 300 кілометрів – це дозволить ефективніше знищувати російські об'єкти на окупованих територіях. Також на відміну від Storm Shadow та SCALP американські ракети запускають з Himars.
Важливе підсилення ЗСУ
- Американські ракети виготовлені за новими технологіями, мають серйозні системи управління, й атака ними відбувається, з точки зору росіян, практично миттєво. Вони не зможуть ефективно збивати ATACMS.
- Західні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Байдена стверджують, що Україна може отримати американські ракети вже цієї осені. Радник із національної безпеки США Майк Салліван стверджує, що поки Байден вирішив не надсилати ракети в Україну, однак це може статися у майбутньому.
- Сполучені Штати вважають ATACMS своєю основною ударною силою, тому не поспішають з їх передачею. Раніше країна лише обслуговувала наявні ракета, однак пів року тому почала знову їх виготовляти.