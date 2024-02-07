Скандал з Bihus․Іnfo: голова СБУ Малюк доповів про ситуацію перед послам G7

Голова Служби безпеки Василь Малюк і посли країн G7 7 лютого провели зустріч. Зазначається, що однією з тем розмови став скандал навколо стеження за журналістами Bihus.Іnfo.

Василь Малюк запевнив європейських послів, що вже провів ряд заходів, щоб подібне не повторилося. Зокрема, це стосувалося й кадрових змін всередині ДЗНД.

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Малюк про стеження

Під час зустрічі з послам G7 Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова. Він зазначив, що європейські дипломати отримали відповіді щодо ситуації зі стеженням за Bihus.Іnfo.

Очільник СБУ наголосив, що було прийнято кадрові рішення. Зокрема, мовиться про звільнення керівника ДЗНД Романа Семенченка. Окрім цього почалася робота з переформатування тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ,

– підкреслив Малюк.

Зустріч Василя Малюка з послами G7 / фото СБУ

Що відомо про стеження за журналістами