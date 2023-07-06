Може бути вибухівка: супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху IV енергоблока ЗАЕС

На даху IV енергоблоку окупованої росіянами Запорізької АЕС з'явилися невідомі об'єкти. Їх появу підтверджують супутникові знімки.

Невідомі об'єкти на IV енергоблоці видно на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблока.

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Росіяни також розмістили невідомі об'єкти на даху ІІІ енергоблока

Цих об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року.

На даху IV енергоблоку з'явилися невідомі об'єкти / Фото Planet Labs

Про те, що росіяни розмістили на IV енергоблоці невідомі об'єкти, які можуть бути вибухівкою, 4 липня інформував Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку.

Українські військові припустили, що підрив росіянами цих об'єктів не мав би пошкодити енергоблок, але створив би картинку, що це буцімто ЗСУ завдали удару.

У зв'язку з цим Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у підконтрольних соціальних мережах.

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