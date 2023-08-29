Вистачить мінімум до весни 2024 року, – Киричевський оцінив ракетні можливості України

Безпілотники працюють у комплексі з іншим озброєнням, зокрема з далекобійними ракетами. БпЛА доповнюють наші ударні можливості, а головне – створюють психологічний тиск для росіян.

Проблем із далекобійним озброєнням, яке надходить від західних союзників, немає. Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, зауваживши, що цими далекобійними ракетами й з такою самою інтенсивністю, як зараз, ми зможемо регулярно бити по росіянах, як мінімум, до весни наступного року.

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Маємо і безпілотники, і далекобійні ракети

Нам не доводиться ставити "або" між безпілотника і ракетами, тому що все це у нас працює в комплексі. Очевидно, хотілося б одразу отримати ракети на дистанцію тисячу кілометрів і більше, але Захід дотримувався угоди й не виробляв ракети сухопутного базування з дальністю стрільби понад 500 кілометрів.

Всі ці 30 років Захід, на відміну від Росії, поводився чесно. Якщо була така угода, вони її дотримувалися. Власне тому ATACMS мають максимальну дальність 300 кілометрів, а нові перспективні ракети PrSM для HIMARS – 500 кілометрів,

– сказав Іван Киричевський.

Щодо атак безпілотниками, вони найперше створюють психологічний тиск на росіян, а також доповнюють наші ударні можливості. Іван Киричевський припустив, що такий вплив, ймовірно, навіть вагоміший, ніж той, якого завдають російські атаки "Шахедами" по нашій території.

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Працює нова українська ракета

Українці можуть і не підозрювати, наскільки великі ударні можливості у нас є. Підтвердженням цього є факти знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 на мисі Тарханкут у Криму, а також мобільної берегової радіолокаційної станції "Прєдєл-Е" на Півдні.

Як вважають колеги з моєї команди, працює справді нова українська ракета, яка, як можемо припустити, здатна літати по балістичній траєкторії й має потужну бойову частину,

– зауважив експерт Defense Express.

Іван Киричевський також додав, що про нове озброєння можуть і не повідомляти. Так само як росіяни не визнають, що б'ють по наших територіях "Шахедами", ми теж не маємо розкривати всіх своїх карт.

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