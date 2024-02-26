"Може втягнути у війну": Шольц вкотре висловився проти надання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини знову виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Дальність дії цих крилатих ракет становить до 500 кілометрів і Олаф Шольц вважає, що це може втягнути Німеччину у війну з Росією.

Канцлер ФРН Олаф Шольц регулярно відмовляється від передачі Україні далекобійних ракет Taurus. На думку політика, такий крок може зробити Німеччину стороною конфлікту.

Читайте також Деякі країни НАТО та ЄС обговорюють можливість введення своїх військ в Україну, – Фіцо

Як Шольц аргументує свою позицію

Основним аргументом Олафа Шольца є те, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії. Таким чином Німеччина нібито може бути втягнутою у війну.

Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (йдеться про дальність ракет – 24 Канал). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні,

– наголошує Шольц.

Політик підкреслює. ракети Taurus – це зброя дуже далекої дії, і "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині". Шольц зізнався, що його дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus.

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово цього з Німеччини", – наостанок додає він.

Що відомо про надання Taurus