Два фактори: яка зброя конче потрібна Україні й навіщо

В інтерв'ю The Economist Володимир Зеленський натякнув, що основна битва 2024 року може розгорнутись у Криму й Чорному морі. Але для цього Україна потребує далекобійного озброєння.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував слова президента 24 Каналу. Він наголосив, що минулого року Україна продемонструвала неабиякі успіхи на Чорному морі, що побачив увесь світ.

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Водночас якби Україна мала далекобійні ракети, зокрема Taurus, могла б завдати удару і по військовому аеродрому "Бельбек", і по Кримському мосту.

Для нас дуже важливо отримати їх хоча б від 100 штук. Це дало б нам певний вогневий потенціал, щоб виконувати певні завдання. 100 штук – це приблизно 20% наявних. Я думаю, це щонайменше те, що може нам безпосередньо передати Німеччина,

– зазначив Мусієнко.

Крім того, потрібні ATACMS і SCALP EG/Storm Shadow.

Ракети – частина комплексної стратегії

Маючи далекобійні ракети, українські військові можуть виконувати два важливі завдання.

По-перше, знищувати потенціал ворога в тилу, не давати йому можливості перегруповувати, доукомплектовувати свої підрозділи, проводити ротаційні заходи й поновлювати наступальні дії.

По-друге, завдавати ударів по Криму, щоб ізолювати півострів і продовжити війну на Чорному морі.

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