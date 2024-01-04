Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал слова президента 24 Каналу. Он подчеркнул, что в прошлом году Украина продемонстрировала незаурядные успехи на Черном море, что увидел весь мир.

К теме Основная битва развернется в Крыму и на Черном море: Зеленский рассказал о планах на 2024 год

В то же время, если бы Украина имела дальнобойные ракеты, в частности Taurus, могла бы нанести удар и по военному аэродрому "Бельбек", и по Крымскому мосту.

Для нас очень важно получить их хотя бы от 100 штук. Это дало бы нам определенный огневой потенциал для выполнения определенных задач. 100 штук – это примерно 20% имеющихся. Я думаю, это по меньшей мере то, что может нам непосредственно передать Германия,

– отметил Мусиенко.

Кроме того, нужны ATACMS и SCALP EG/Storm Shadow.

Ракеты – часть комплексной стратегии

Имея дальнобойные ракеты, украинские военные могут выполнять две важные задачи.

Во-первых, уничтожать потенциал врага в тылу, не давать ему возможности перегруппировать, доукомплектовывать свои подразделения, проводить ротационные мероприятия и возобновлять наступательные действия.

Во-вторых, наносить удары по Крыму, чтобы изолировать полуостров и продолжить войну на Черном море.

Дальнобойные ракеты для Украины: последние новости