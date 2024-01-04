Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал слова президента 24 Каналу. Он подчеркнул, что в прошлом году Украина продемонстрировала незаурядные успехи на Черном море, что увидел весь мир.
К теме Основная битва развернется в Крыму и на Черном море: Зеленский рассказал о планах на 2024 год
В то же время, если бы Украина имела дальнобойные ракеты, в частности Taurus, могла бы нанести удар и по военному аэродрому "Бельбек", и по Крымскому мосту.
Для нас очень важно получить их хотя бы от 100 штук. Это дало бы нам определенный огневой потенциал для выполнения определенных задач. 100 штук – это примерно 20% имеющихся. Я думаю, это по меньшей мере то, что может нам непосредственно передать Германия,
– отметил Мусиенко.
Кроме того, нужны ATACMS и SCALP EG/Storm Shadow.
Ракеты – часть комплексной стратегии
Имея дальнобойные ракеты, украинские военные могут выполнять две важные задачи.
Во-первых, уничтожать потенциал врага в тылу, не давать ему возможности перегруппировать, доукомплектовывать свои подразделения, проводить ротационные мероприятия и возобновлять наступательные действия.
Во-вторых, наносить удары по Крыму, чтобы изолировать полуостров и продолжить войну на Черном море.
Дальнобойные ракеты для Украины: последние новости
- После массированной российской атаки по Украине 2 января в Бундестаге призвали немедленно передать ракеты Taurus Киеву. Как известно, главная обеспокоенность Германии состоит в том, что ее ракеты могут прилететь по территории России.
- Американские ракеты ATACMS уже находятся на вооружении украинских военных, но только модификация на 160 километров. Ими защитники атаковали российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.
- Кроме того, Украина имеет ракеты Storm Shadow/SCALP, но не баллистические, а крылатые. Возможно, какой-нибудь из них поразили российский БДК "Новочеркасск" в Феодосии.