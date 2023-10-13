"Забули важливу деталь": чи може Україна виробляти ракети дальністю до 1000 кілометрів

Тривають розмови про те, що Україна може виготовляти або навіть вже виготовляє ракети великої дальності. Ще раніше наша країна мала ракетну програму, яку повністю не завершили.

Сьогодні ведуться активні дії, щоб цю програму довести до логічного завершення, тобто до створення далекобійної ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що Україна також може переробляти ті ракети, які у нас є.

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Які можливості має Україна

Найважливіше у створенні далекобійної ракети – це не лише її здатність пролетіти тисячі кілометрів. Головне – точність і мінімальне відхилення від цілі. За словами Олексія Гетьмана, виробляти ракети, які літатимуть на далекі відстані, але не потраплятимуть у ціль – немає сенсу.

Проте важливо нагадати про ще одну деталь – Україна мала великі потужності в ракетній галузі. На нашому заводі виготовляли двигуни та фактично ті ракети, якими Росія сьогодні всіх лякає.

Ми одна небагатьох країн, які можуть запускати ракети в космос. Ми мали б мати потужні ракетні війська, торгувати ракетними двигунами й готовими ракетами зі всім світом,

– зауважив Гетьман.

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Упродовж багатьох років Росія знищувала українську ракетну промисловість. Але, починаючи з 2014 року і дотепер, ми почали відновлювати ракетну програму.

"Ми маємо мати не просто далекобійні ракети, а стати одним із лідерів їхнього виробництва", – підкреслив Гетьман.

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