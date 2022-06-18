Данілов каже, що за час війни було скоєно вже 5 спроб вбити Зеленського

Росіяни з першого дня повномасштабного вторгнення намагалися ліквідувати законну українську владу. Їхньою головною мішенню став президент Володимир Зеленський.

Російські окупанти одним із головних завдань у війні з Україною вважають повалення державної влади. Для втілення цього плану вони хочуть вбити президента Володимира Зеленського.

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Замахи на президента

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, росіяни вже кілька разів намагалися вбити Володимира Зеленського. Жодна з їхніх атак на главу держави навіть не наблизилася до поставленої мети.

Усі замахи були скоєні наприкінці лютого та на початку березня. Подробиць замахів секретар РНБО розкривати не став.

Нещодавно повідомлялося, що поліція змогла запобігти теракту, який був націлений на керівництво держави. На початку війни іноземні лідери пропонували Зеленському евакуацію з Києва, але той відмовився та залишився у Києві.

Війна Росії з Україною: головне про останні події

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