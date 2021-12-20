Данілов назвав умову для введення воєнного стану в Україні
Джерело:"Апостроф"
У РНБО назвали умови для запровадження воєнного стану в Україні. За словами Олексія Данілова, зараз підстав для цього немає.
Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Він наголосив, що не хоче лякати українців з цього приводу.
Актуально Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, – Данілов
Підстав для воєнного стану поки немає, – Данілов
Рішення про введення воєнного стану ухвалюватимуть в залежності від ситуації в країні.
Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Щобільше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде,
– пояснив секретар РНБО.
За словами Данілова, у разі необхідності всі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями та повноваженнями.
У РНБО назвали ситуацію "не дуже критичною"
Щодо скупчення російських військ біля українського кордону, то наразі воно "не дуже критичне".
Ми ясно розуміємо, що є на відстані до 400 кілометрів від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені,
– сказав Данілов.
Щодня про ситуацію біля кордону отримують оперативну інформацію. Секретар РНБО запевнив, що ситуація – повністю під контролем.
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