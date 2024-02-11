Данілов пояснив наслідки для фронту, якщо Україна не отримає більше зброї від Заходу
Джерело:RTP
Олексій Данілов назвав ситуацію на фронті дуже складною. Секретар РНБО наголосив, що вона ніколи не була легкою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав країни Заходу дати Україні більше зброї. Він пояснив наслідки, якщо союзники не зроблять цього.
Читайте також Данілов озвучив головний ризик для України
Україні потрібно більше зброї
Данілов наголосив, що наша держава потребує більше зброї для протистояння російській агресії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї, то ситуація на фронті ускладниться.
Нам потрібна зброя, зброя, зброя,
– сказав він.
Секретар РНБО зауважив, що постачання зброї з КНДР та Ірану до Росії призвело до деяких змін у ситуації на фронті.
Він дав зрозуміти, що кожна затримка з виділенням допомоги Україні теж впливає на ситуацію на фронті. Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна не зупиниться у протистоянні російській агресії, адже у неї немає альтернативи.
І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу,
– заявив Данілов.
На його думку, США нададуть Україні підтримку у найближчому майбутньому.
Інші заяви Данілова
- Не так давно у розмові з 24 Каналом секретар РНБО підтвердив нестачу на фронті боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів. Однак він запевнив, що питання щодо снарядів щораз підіймається на Ставці, і Володимир Зеленський його особисто контролює.
- Раніше Данілов спростував вкиди про те, що у разі зміни тих чи інших виборчих процесів у США, Великій Британії та ЄС на Україну нібито менше звертатимуть увагу та менше їй допомагатимуть. За його словами, наша держава не зникне з радара міжнародної спільноти, бо вона бореться не лише за саму себе.
- Нагадаємо, що Данілов попереджав про намір Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Держава-терорист дуже потужно працює на цьому напрямку.