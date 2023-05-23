Данілов розповів, чи вплинуть події на Бєлгородщині на контрнаступ ЗСУ

Росіяни ще досі відходять від нещодавніх подій зі "звільнення" Бєлгородської області. Олексій Данілов розповів, чи матимуть вони вплив на контрнаступ України і звільнення окупованих територій.

Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився щодо впливу внутрішніх процесів, які протягом останніх днів охопили Росію на контрнаступ Збройних Сил, в ефірі національного марафону, інформує 24 Канал.

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Данілов запевнив, що події у Бєлгородській області є лише проблемою росіян

Секретар РНБО зазначив, що напередодні, 23 травня, росіяни панікували, бо похитнулася впевненість у тому, що їхній кордон і країна захищені, ніхто туди не може зайти. Однак сталося по-іншому, і це матиме свої результати.

Данілов вважає, що події зі "звільнення" Бєлгородської області вплинуть на Україну.

Якщо на території агресора відбуваються певні події, вони точно будуть впливати (на контрнаступ України – 24 Канал),

– зазначив Данілов.

Проте він все ж наголосив, що на Бєлгородщині "росіяни з'ясовують стосунки з росіянами". І вони мають вплив і на місцеву владу та громадян.

Крім цього, секретар РНБО переконаний, що події подібні до "звільнення" Бєлгородської області відбуватимуться і в інших регіонах Росії. Зокрема, Данілов відмітив, що кількість російських громадян, яка категорично проти режиму, лише зростає.

"Брянська, Курська, Воронезька області, а також інші території й деякі краї наразі не можуть бути в безпеці", – сказав секретар.

Наостанок Данілов сказав, що за останніми соціальними опитуваннями в Росії збільшилась кількість громадян похилого віку, які проти того, щоб їхні діти йшли вмирати на війну. Він також зауважив, що молодь до 25 – 26 років категорично відмовляються "брати участь у тому шабаші, який вчинив їхній лідер".

У Бєлгородській області "все йде за планом"