Данілов розповів, чи вплинуть події на Бєлгородщині на контрнаступ ЗСУ

23 травня 2023, 23:24
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Росіяни ще досі відходять від нещодавніх подій зі "звільнення" Бєлгородської області. Олексій Данілов розповів, чи матимуть вони вплив на контрнаступ України і звільнення окупованих територій.

Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився щодо впливу внутрішніх процесів, які протягом останніх днів охопили Росію на контрнаступ Збройних Сил, в ефірі національного марафону, інформує 24 Канал.

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Данілов запевнив, що події у Бєлгородській області є лише проблемою росіян

Секретар РНБО зазначив, що напередодні, 23 травня, росіяни панікували, бо похитнулася впевненість у тому, що їхній кордон і країна захищені, ніхто туди не може зайти. Однак сталося по-іншому, і це матиме свої результати.

Данілов вважає, що події зі "звільнення" Бєлгородської області вплинуть на Україну.

Якщо на території агресора відбуваються певні події, вони точно будуть впливати (на контрнаступ України – 24 Канал),
– зазначив Данілов.

Проте він все ж наголосив, що на Бєлгородщині "росіяни з'ясовують стосунки з росіянами". І вони мають вплив і на місцеву владу та громадян. 

Крім цього, секретар РНБО переконаний, що події подібні до "звільнення" Бєлгородської області відбуватимуться і в інших регіонах Росії. Зокрема, Данілов відмітив, що кількість російських громадян, яка категорично проти режиму, лише зростає.

"Брянська, Курська, Воронезька області, а також інші території й деякі краї наразі не можуть бути в безпеці", – сказав секретар.

Наостанок Данілов сказав, що за останніми соціальними опитуваннями в Росії збільшилась кількість громадян похилого віку, які проти того, щоб їхні діти йшли вмирати на війну. Він також зауважив, що молодь до 25 – 26 років категорично відмовляються "брати участь у тому шабаші, який вчинив їхній лідер".

У Бєлгородській області "все йде за планом"

  • Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали "звільнення" регіонів Росії від режиму Путіна. Операція розпочалася 22 травня. Як повідомлялося, вони вже "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявила, що двоє цивільних отримали поранення, але загиблих немає.
  • Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
  • Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
  • Також в Бєлгородській області оголосили так звану контртерористичну операцію. Щоправда, станом на вечір 23 травня, її скасували.
Автор: Владислав Кравцов