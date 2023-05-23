Данілов розповів, чи вплинуть події на Бєлгородщині на контрнаступ ЗСУ
Росіяни ще досі відходять від нещодавніх подій зі "звільнення" Бєлгородської області. Олексій Данілов розповів, чи матимуть вони вплив на контрнаступ України і звільнення окупованих територій.
Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився щодо впливу внутрішніх процесів, які протягом останніх днів охопили Росію на контрнаступ Збройних Сил, в ефірі національного марафону, інформує 24 Канал.
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Данілов запевнив, що події у Бєлгородській області є лише проблемою росіян
Секретар РНБО зазначив, що напередодні, 23 травня, росіяни панікували, бо похитнулася впевненість у тому, що їхній кордон і країна захищені, ніхто туди не може зайти. Однак сталося по-іншому, і це матиме свої результати.
Данілов вважає, що події зі "звільнення" Бєлгородської області вплинуть на Україну.
Якщо на території агресора відбуваються певні події, вони точно будуть впливати (на контрнаступ України – 24 Канал),
– зазначив Данілов.
Проте він все ж наголосив, що на Бєлгородщині "росіяни з'ясовують стосунки з росіянами". І вони мають вплив і на місцеву владу та громадян.
Крім цього, секретар РНБО переконаний, що події подібні до "звільнення" Бєлгородської області відбуватимуться і в інших регіонах Росії. Зокрема, Данілов відмітив, що кількість російських громадян, яка категорично проти режиму, лише зростає.
"Брянська, Курська, Воронезька області, а також інші території й деякі краї наразі не можуть бути в безпеці", – сказав секретар.
Наостанок Данілов сказав, що за останніми соціальними опитуваннями в Росії збільшилась кількість громадян похилого віку, які проти того, щоб їхні діти йшли вмирати на війну. Він також зауважив, що молодь до 25 – 26 років категорично відмовляються "брати участь у тому шабаші, який вчинив їхній лідер".
У Бєлгородській області "все йде за планом"
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали "звільнення" регіонів Росії від режиму Путіна. Операція розпочалася 22 травня. Як повідомлялося, вони вже "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявила, що двоє цивільних отримали поранення, але загиблих немає.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Також в Бєлгородській області оголосили так звану контртерористичну операцію. Щоправда, станом на вечір 23 травня, її скасували.