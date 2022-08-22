Війна почалась у лютому 2014, а не 2022 року, – Данілов відповів на "не попередили"

Багато хто звинувачує українську владу в тому, що вона не попередила про те, що в лютому розпочнеться війна. Однак бойові дії на території України тривають уже 8 років, а не 6 місяців.

Це 24 каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що словосполучення "не попередили" зараз дуже сильно роздувається в українському суспільстві.

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Війна триває 8 років

"Я хочу всіх попередити, що ми з лютого 2014 року перебуваємо у стані війни", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що бойових дій у такому обсязі, в якому вони почались 24 лютого, ніхто не чекав. Для України це був виклик, коли росіяни полізли з усіх боків, з усіх щілин.

Ми з вами цей виклик витримали максимально якісно,

– зауважив він.

Зеленський залишився в Києві, і це зіграло важливу роль

Данілов розповів: той факт, що Президент України Володимир Зеленський залишився в Києві, зіграв дуже важливу роль.

"Скільки б йому там не пропонували змінити місце дислокації, це був мужній крок. Коли все керівництво країни перебуває у Києві, це дуже важливо", – підкреслив секретар РНБО.

Скоро виженемо всіх окупантів

За словами Данілова, 180 днів ми мужньо тримаємо оборону, а подекуди переходимо в контрнаступи. Людям треба ще трохи почекати, щоб побачити ті результати, які готують наші Збройні сили і всі представники сектору безпеки й оборони.

Те, що ми показали зараз у Криму, росіяни навіть у жахливому сні не могли уявити. Вони не чекали, що на території півострова лунатимуть вибухи. І не лише в одному місці, на летовищі біля Саків, а й в інших місцях біля Керчі, Феодосії тощо,

– підсумував секретар РНБО.

Данілов відповів на "не попередили": дивіться відео

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