"Данія бачить світло в кінці тунелю": Копенгаген готовий інвестувати у відбудову України

Данія робить кроки щодо реалізації проєктів з відбудови Миколаївської області. Копенгаген має певні ідеї щодо термінової підтримки, а також щодо більш стратегічних напрямків. Зокрема, розвиток суднобудівництва.

Данія має відповідний досвід та хоче реалізувати його у Миколаївській області. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Буде тісна взаємодія з Данією"

Іван Ус вважає, що Копенгаген може мати теоретичний план щодо будівництва аеропорту у Миколаєві. Для Данії це буде іміджевий проєкт, а також це сприятиме відновленню Миколаївської області.

Тому вони не лише бачать світло у кінці тунелю. Я думаю, що у Данії вже є наразі теоретичні плани будівництва аеропорту у Миколаєві та прямого сполучення Миколаїв – Копенгаген. Не здивуюсь, якщо над такими планами вже працюють,

– припустив він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю заявив, що готується інвестиційна карта Миколаївської області для данських партнерів. Є чимало сфер, у які може інвестувати Копенгаген.

"Після перемоги України буде більш тісна взаємодія між Миколаївською областю та Данією. Це гарний приклад, який сприятиме євроінтеграції України. Адже вже буде створено багато зв'язків між Україною та окремими країнами ЄС", – сказав Іван Ус.

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