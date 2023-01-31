Усі, що мають: Данія підтвердила передачу Україні САУ Caesar

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні зі зброєю. Так, Данія підтвердила, що передала нашому війську всі свої САУ Caesar. Розповідаємо, скільки їх і що цьому передувало.

Відповідну заяву озвучила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції в Одесі, передає 24 Канал. Вона відбулася 30 січня, коли високопосадовиця прибула до України.

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САУ вже доставлені до України

З самого початку цієї війни ми говорили, що підтримаємо Україну тим, що потрібно. І я думаю, що багато в чому ми довели, що є справжнім другом України. Звичайно ж, ми сьогодні (30 січня – 24 Канал) обговорили танки. Ми щойно поставили нашу артилерійську систему, але танки також необхідні,

– наголосила Фредеріксен.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони, щоб той посприяв прискоренню постачання 19 таких установок. Зауважимо, що рівно стільки й було на балансі Данії. Водночас додамо, що достеменно невідомо, скільки таких САУ вже є у нашому війську.

Україні потрібні також танки

Під час пресконференції обговорювалося також питання передачі танків. Коли главу держави спитали про бойові машини, то він акуратно переспрямував питання до Фредеріксен.

У мене те саме питання до вашої прем'єр-міністерки. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо отримати військову техніку,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що наша держава просить у Данії передати танки Leopard 2. Це тепер можливо, адже Берлін зняв обмеження з країн, які володіють німецькими танками. Зауважимо, що у Данії наразі 44 такі танки.

Додамо, що Данія – одна з 12 країн, які в рамках "Рамштайну" погодилися передати ЗСУ танки Leopard. Разом із нею відповідне рішення озвучили Польща, Німеччина, Іспанія, Нідерланди та інші.

Військова допомога вже їде