14:50
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Дати підприємству "Мотор Січ" друге життя сьогодні може тільки Китай, – політолог

      312 Читать новость на русском
      "Мотор Січ"
      "Мотор Січ" / biz.censor.net.ua

      Якщо черговий радник рекомендує Україні занапастити таке підприємство, як "Мотор Січ", тому що його викупив китайський інвестор – нам потрібно навчитися спокійно і впевнено говорити "ні" на подібні рекомендації.

      Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

      Він наголосив, що саме Китай запропонував Україні ринок збуту, який гарантує заводу роботу з прибутком мінімум 500 млн доларів на рік. А ще – це повне збереження 25 тисяч робочих місць.

      "Мотор Січ" повинна бути винесена за дужки "рекомендацій" різних радників. Радники, як показує історія з Болтоном, приходять і йдуть, а інтереси України залишаються. А Трамп, запевняю, нашу позицію зрозуміє, оскільки сам діє виключно в інтересах своєї країни", –написав Карасьов.

      Мова йшла про візит вже колишнього радника президента США Джона Болтона в Україну і його вимогу від України заблокувати угоду, яка рівнозначна загибелі всієї авіабудівної галузі.

      Економічні та іміджеві втрати, яких зазнає Україна в разі зупинки підприємства, послаблять її як союзника США, а значить, послаблять позиції США в Східній Європі. Іншими словами, Болтон дійсно перегинав палицю і замість просування інтересів США помилково діяв проти інтересів Білого Дому,
      – зазначив політолог.

      blog_ava
      Силовики прийшли з обшуками до банку Порошенка у Києві: фото
      сьогодні
      5666
      Теги: Новини США авіація Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1095
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1659
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 360
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 11:46 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 3875
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук