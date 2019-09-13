Дати підприємству "Мотор Січ" друге життя сьогодні може тільки Китай, – політолог

Якщо черговий радник рекомендує Україні занапастити таке підприємство, як "Мотор Січ", тому що його викупив китайський інвестор – нам потрібно навчитися спокійно і впевнено говорити "ні" на подібні рекомендації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Він наголосив, що саме Китай запропонував Україні ринок збуту, який гарантує заводу роботу з прибутком мінімум 500 млн доларів на рік. А ще – це повне збереження 25 тисяч робочих місць.

"Мотор Січ" повинна бути винесена за дужки "рекомендацій" різних радників. Радники, як показує історія з Болтоном, приходять і йдуть, а інтереси України залишаються. А Трамп, запевняю, нашу позицію зрозуміє, оскільки сам діє виключно в інтересах своєї країни", –написав Карасьов.

Мова йшла про візит вже колишнього радника президента США Джона Болтона в Україну і його вимогу від України заблокувати угоду, яка рівнозначна загибелі всієї авіабудівної галузі.

Економічні та іміджеві втрати, яких зазнає Україна в разі зупинки підприємства, послаблять її як союзника США, а значить, послаблять позиції США в Східній Європі. Іншими словами, Болтон дійсно перегинав палицю і замість просування інтересів США помилково діяв проти інтересів Білого Дому,

– зазначив політолог.