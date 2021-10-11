Давно ходив по лезу ножа, – Лещенко про канцлера Австрії, який йде у відставку

Відхід від влади канцлера Австрії Себастьяна Курца не пов'язаний з офшорним скандалом. Натомість він пов'язаний із викриттям використання влади для розміщення фактично замовних матеріалів.

Їх Курц публікував в інтересах своєї політичної сили за гроші сумнівного походження. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко.

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"Канцлер Австрії насправді вже давно ходив по лезу ножа", – наголосив Лещенко.

Лещенко: Австрія – головний хаб "брудних" грошей

Він згадав попередній скандал Курца, коли той використовував літак Дмитра Фірташа для того, щоб повернутися з Ізраїлю до Відня.

. У березні 2021 року стало відомо, що австрійський канцлер користувався приватним літаком Фірташа . За інформацією ЗМІ, це може бути пов'язаним з тим, що Відень не може екстрадувати Фірташа на запит США.

Загалом репутація Австрії як головного хабу "брудних" грошей від східних деспотій в Європі тільки підтверджується,

– вважає журналіст.

Він стверджує, що Австрії треба перевірити саму себе:

чи вона досі відповідає стандартам демократії і стандартам, які стосуються чистоти походження грошей, їхньої доброчесності;

чи вона перетвориться на велику сіру зону в центрі Європи.

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