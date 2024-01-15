Економічний форум у Давосі: які можливості відкриє для України

У Швейцарії стартував Давоський форум, який триватиме з 15 до 19 січня. Головною темою переговорів стане припинення війни в Україні. Водночас у Кремлі заявили, що форум у Давосі не матимуть ніякого результату, адже країна-агресор не бере у ньому участі.

В етері 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів, яке значення для України мають переговори. До речі, Володимир Зеленський 16 січня також виступить на економічному форумі у Давосі.

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Що проситиме українська делегація

Україна їде на Давоський форум зі своїми традиційними меседжами – надання зброї та просування української формули миру.

Як зауважив Божко, про форум у Давосі не варто говорити, як, наприклад, про саміт G7, саміт Євросоюзу чи НАТО, адже Давос – неформальна тусовка. Туди приїжджають за знайомствами та зв'язками, які потім можуть бути конвертовані в потенційно взаємовигідну спільну роботу.

Для української делегації – це можливість глибше кинути український якір у західне море, але не варто очікувати від такого формату форумів рішень. Адже об'єктивно ці форуми потрібні не для рішень, а для звірки компасів,

– зазначив голова центру політичних студій "Доктрина".

На його думку, Україні не варто очікувати хоч трохи чогось оформленого й швидкого від форуму в Давосі, бо як інституція він не ухвалює ніяких рішень.

Які перспективи Україні дає форум у Давосі

Багатьом західним політикам цікаво не просто абстрактно почути про Україну, а дізнатися конкретно про нинішнє становище, пріоритети та реалістичну позицію. Це причина, чому західні лідери будуть слухати Зеленського та інших українських політиків.

Зараз для України значно важливіша участь в неформальних заходах. У тих умовах, коли ми бачимо дедалі більше відмови з боку Заходу, ми маємо працювати не згори, адже не політики формують консенсуси, які утримують становище,

– переконаний Божко.

За його словами, Україна має працювати на рівні аналітиків, експертів, науковців, культурних діячів, правозахисників та навіть екологів. Тому що саме на цьому середньому рівні формується реальне уявлення про поточний стан політики, з якого потім на вищих майданчиках вибудовується ланцюжок дій.

"Нам потрібно більше працювати саме з неформальними інституціями. Туди, куди не їздять президенти, там треба з'являтися українцям", – підсумував голова центру політичних студій "Доктрина".

Давоський форум: що відомо