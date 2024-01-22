У ДБР показали відео затримання Гринкевича-молодшого

Син скандального львівського бізнесмена Гринкевича намагався домовитися щодо незаконного перетину кордону. Під час цього його затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Важливо, що не так давно проти Романа Гринкевича відкрили кримінальне провадження, оголосивши йому про підозру. Потім стало відомо, що він переховується від слідства. Однак уже 22 січня сина Ігоря Гринкевича затримали в Одесі.

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Затримання Романа Гринкевича

Зазначимо, що про переховування і початок розшуку Гринкевича-молодшого правоохоронці повідомили 18 січня 2024 року. Про його затримання менш ніж за тиждень проінформували в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР встановили місцеперебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Сьогодні (22 січня – 24 Канал) о 07:00 на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича. Він ухилився від органів досудового розслідування,

– заявив директор Бюро Олексій Сухачов.

Правоохоронці згадали, що батько Романа Гринкевича – приватний підприємець, якого підозрюють в організації злочинної організації, що протиправно заволоділа бюджетними коштами. Розмір збитків оцінюють у понад 934 мільйонів гривень.

Ігор Гринкевич отримав уже дві підозри. Перша стосувалася справи про хабар слідчому, а інша – якраз-таки заволодіння бюджетними коштами. За цією ж, другою справою, було оголошено підозру його сину Роману 17 січня. Крім того, ще декільком особам, які мають стосунок до злочинної організації.

У підозрі щодо Романа Гриневича та ще декількох осіб йдеться про те, що він обкрадав українську армію, постачаючи бійцям неякісний одяг. Наразі тримає досудове розслідування. Гринкевичу-молодшому мають обрати запобіжний захід.

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