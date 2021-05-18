ДБР завершило розслідування щодо Тупицького

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування в кримінальній справі стосовно відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Справа стосується підкупу свідка і неправдивих свідчень.

У Державному бюро розслідувань зазначають, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Відтак сторона захисту отримає матеріали слідства.

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Справа Тупицького про підкуп свідка

На початку 2021 року ДБР повідомило наразі відстороненому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.

Тупицький хотів, щоб свідок відмовився від показів або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.

Нагадаємо, що з 2016 року Віктор Татьков перебуває в розшуку. Його як голову Вищого господарського суду України підозрюють у використанні свого службового становища.

Інша справа проти Тупицького і відсторонення з посади голови КСУ

У березні 2021 року у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження проти Олександра Тупицького.

Його підозрюють у вчиненні самоправства.

Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.

Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, який видав Віктор Янукович.

Наразі Конституційний суд відкрив справу щодо оскарження цього рішення Зеленського.

Відповідне подання до КСУ зробили 49 нардепів.

Відсторонений від посади Олександр Тупицький систематично не з'являється на засідання Печерського райсуду. Тому йому не можуть обрати запобіжний захід. До нього у разі подальшого ігнорування засідань можуть застосувати примусовий привід



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