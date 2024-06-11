Проблематично і складно для росіян: у ВМС розповіли, де окупанти відновлюють кораблі
Так вже сталося, що останніми місяцями Чорноморський флот потерпає від ударів українських дронів.Внаслідок цього окупантам доводиться швиденько ремонтувати свої судна, якщо від все ж щось залишається.
Здебільшого тимчасово окупований Крим залишається ремонтною базою для ворожих кораблів, наразі там найбільша кількість заводів. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
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Для росіян ситуація наразі складна
Крим залишається ремонтною базою, бо та кількість заводів, які є там, ніде більше не представлена у цьому регіоні, наскільки я знаю,
– заявив Плетенчук.
Однак, за його словами, для російських загарбників дещо проблематично відновлювати свої пошкоджені судна на території тимчасово окупованого півострова, адже іноді до ремонту "долучаються" Військово-морські сили, Повітряні сили тощо.
Водночас якість відновлення ворожих суден залишає бажати кращого, адже хоч відбувається модернізація кораблів, тривають ремонтні роботи, проте після цього вони "чомусь більше в море не виходять". Тому, як пояснив речник ВМС, для окупантів ситуація у цьому контексті доволі складна.
Окупанти бояться нових ударів
- Днями ще один російський корабель було ліквідовано в акваторії озера Панське біля північно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Морські дрони-камікадзе MAGURA V5 потопили російський буксир проєкту 498 "Сатурн".
- Раніше, 30 травня було уражено у Криму два російські катери КС-701 "Тунєц" та ще два судна такого ж типу. Росіяни використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу Криму.
- Країна-агресорка хоче перебазувати кораблі, які розташовані в Новоросійську в порти Азовського та Каспійського моря. Це пов’язано з тим, що ворог відчуває небезпеку, адже в пункті базування Новоросійська розміщений і нафтовий термінал, по якому може бути завданий удар.
- Зокрема, наразі росіяни можуть перезаряджати підводні човни з ракетоносіями в порту Новоросійська, не заходячи в пункти базування Криму. Чорноморський флот Росії все ще має у своєму складі достатню кількість корабельних одиниць та човнів.
- Нагадаємо, що у травні цього року порт в Новоросійську був атакований українськими безпілотниками. Тоді вдалося пошкодити резервуар компанії ВАТ "ІПП", діяльність якої полягала в перевалці нафтопродуктів, олії та міндобрив.