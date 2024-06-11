Проблематично і складно для росіян: у ВМС розповіли, де окупанти відновлюють кораблі

Так вже сталося, що останніми місяцями Чорноморський флот потерпає від ударів українських дронів.Внаслідок цього окупантам доводиться швиденько ремонтувати свої судна, якщо від все ж щось залишається.

Здебільшого тимчасово окупований Крим залишається ремонтною базою для ворожих кораблів, наразі там найбільша кількість заводів. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Для росіян ситуація наразі складна

Крим залишається ремонтною базою, бо та кількість заводів, які є там, ніде більше не представлена у цьому регіоні, наскільки я знаю,

– заявив Плетенчук.

Однак, за його словами, для російських загарбників дещо проблематично відновлювати свої пошкоджені судна на території тимчасово окупованого півострова, адже іноді до ремонту "долучаються" Військово-морські сили, Повітряні сили тощо.

Водночас якість відновлення ворожих суден залишає бажати кращого, адже хоч відбувається модернізація кораблів, тривають ремонтні роботи, проте після цього вони "чомусь більше в море не виходять". Тому, як пояснив речник ВМС, для окупантів ситуація у цьому контексті доволі складна.

Окупанти бояться нових ударів