Обидва не впорались із завданням: як на американців вплинули дебати Трампа і Байдена

Джо Байден та Дональд Трамп провели передвиборчі теледебати. Перший здобув підтримку 33% американців, другий – 67%. Хоча й один, й інший не впоралися із завданнями, які ставили їхні політтехнологи.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Опитування визначило, хто саме в дебатах мав кращий вигляд. Проте це аж ніяк не свідчить про результат майбутніх президентських виборів США.

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Які завдання перед Байденом і Трампом ставили політтехнологи

За словами Краєва, у Джо Байдена було одне дуже просте завдання – не виглядати настільки старим, наскільки його малює конкурент. Оскільки Дональд Трамп постійно заявляв, що у Байдена буцім деменція й він не підходить для роботи президентом.

Хоча і сам Трамп не без гріха. За останні два тижні зробив більш як 60 обмовок: забував прізвища та імена людей, з якими давно працює; не пам'ятав, де виступає; не зіставляв факти й таке інше.

Потрібно розуміти, що інформаційна кампанія проти Байдена щодо віку та неспроможності обіймати посаду президента велася дуже давно. Він міг навіть без вичерпних фраз довести, що це неправда, а трампівська пропаганда. Однак навіть мінімально з цим не впорався.

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Та й перемога Трампа на дебатах не є абсолютною. Від політтехнологів до нього був простий запит – зіграти нормальну людину, середньостатистичного політика, аби сподобатися незалежним виборцям. Достукатися до тих, хто боїться його непередбачуваності та різкості.

Адже ті, хто його підтримують, будуть і надалі це робити. Але він також не впорався із завданням. Тому так – Байден дебати програв, але Трамп їх не виграв,

– констатував Олександр Краєв.