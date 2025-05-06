Це тільки початок: серйозні проблеми ускладнили Путіну фінансування війни

Мінфін Росії різко підвищив дефіцит бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП через зниження прогнозу нафтогазових доходів на 24%. Також оцінка інфляції підвищилась до 7,5%.

Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов пояснив у розмові з 24 Каналом, до яких наслідків призведуть проблеми, які відчуває економіка Росії. Також країна-агресорка підвищила державні витрати на оборону на чверть у 2025-му – до 6,3% ВВП. Це найвищий рівень цього показника з часів Холодної війни.

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Такого в Росії ще не було

Мілов зазначив, що жорсткі проблеми з фінансами в цей час в Росії були прогнозовані ще у 2024 році.

Водночас ніхто не очікував, що ввечері 30 квітня, напередодні святкових вихідних днів, російський уряд поспіхом розгляне найважливіший фінансовий документ. А саме внесе різкі правки у федеральний бюджет, які змінюють всі параметри державних фінансів Росії, і збільшить дефіцит до рекордної цифри – майже 4 трильйони рублів,

– наголосив опозиціонер.

Такого в Росії, за його словами, ще не було, це дійсно рекордна сума. Для порівняння, це більше, ніж весь військовий бюджет Росії 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення.

Найімовірніше, це тільки початок, тому що це було зроблено через перегляд прогнозу цін на нафту, які зараз різко впали,

– відзначив ексміністр енергетики Росії.

При цьому російський мінфін має дуже оптимістичний прогноз щодо збору доходів з решти російської економіки – не пов'язаної з нафтою. Водночас приблизно третина надходжень до російського федерального бюджету йде від експорту нафти і газу.

Всі інші доходи – податки, які збираються з економіки всередині країни. Проте і тут є проблеми, на думку Мілова, тому що у лютому та березні 2025 року різко зменшився збір податків до бюджету.

В план було закладено приблизно на 17 – 18% збільшення збору основних податків з економіки на 2025-й. Проте вже зрозуміло, за його словами, що так не буде – економіка швидко заморожується і збори податків зменшуються. А це мінус ще щонайменше 2 – 3 трильйони.

Тому відповіддю на питання, коли в Росії закінчаться гроші, є те, що у них вже не сходяться доходи з витратами. І звідси виникає інше питання: де тепер Путін братиме гроші на продовження війни?

– підкреслив Володимир Мілов.

Також військовий бюджет, додав він, потребує постійного збільшення через високу інфляцію. Тому, імовірно, ця дірка в бюджеті зростатиме і далі.

Нагадаємо, що за словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, в російській економіці стався злам наприкінці 2024 року, а у 2025-му – "фактично валиться все, зокрема фінансова система". Несходовський вважає, для того, щоб "добити російську економіку", потрібно не скасовувати санкції проти Москви, а посилювати їх.